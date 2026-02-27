Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Coordenação do Programa Bolsa Família da Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta sexta-feira, 27, os locais de retirada dos botijões de gás de cozinha do Programa do Governo Federal Gás do Povo.

O Programa Gás do Povo é uma ação do Governo Federal que garante a recarga gratuita do botijão de gás para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. É um benefício social que substituiu o Auxílio Gás, oferecendo o botijão de forma gratuita para as famílias.

Se a família for contemplada, recebe um vale recarga no app Meu Social – Gás do Povo, que pode ser utilizado nas revendas credenciadas.

A retirada pode ser feita de três formas:

Cartão do Bolsa Família (com chip)

Cartão de débito da CAIXA

CPF + código enviado ao celular

Em Cruzeiro do Sul a troca deve ser feita em revendas de gás credenciadas pelo programa, que são:• Comercial Bom Preço, Avenida Antenor Gualberto, 217, Vila Santa Rosa

Louro Gás, Rua Newton Prado, 726, João Alves

Auto Posto Lagoinha, BR 364, 18.631, Vila Lagoinha

Flutuante Pontão Liberdade, BR 364, 1691, Vila Liberdade

Distribuidora Fogas, Rua Solimões com a Rua Canamaris, 719, Artur Maia

Ribeiro Gás, Avenida Getúlio Vargas, 918, Alumínio