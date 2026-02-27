A Coordenação do Programa Bolsa Família da Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta sexta-feira, 27, os locais de retirada dos botijões de gás de cozinha do Programa do Governo Federal Gás do Povo.
O Programa Gás do Povo é uma ação do Governo Federal que garante a recarga gratuita do botijão de gás para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. É um benefício social que substituiu o Auxílio Gás, oferecendo o botijão de forma gratuita para as famílias.
Se a família for contemplada, recebe um vale recarga no app Meu Social – Gás do Povo, que pode ser utilizado nas revendas credenciadas.
A retirada pode ser feita de três formas:
- Cartão do Bolsa Família (com chip)
- Cartão de débito da CAIXA
- CPF + código enviado ao celular
Em Cruzeiro do Sul a troca deve ser feita em revendas de gás credenciadas pelo programa, que são:• Comercial Bom Preço, Avenida Antenor Gualberto, 217, Vila Santa Rosa
- Louro Gás, Rua Newton Prado, 726, João Alves
- Auto Posto Lagoinha, BR 364, 18.631, Vila Lagoinha
- Flutuante Pontão Liberdade, BR 364, 1691, Vila Liberdade
- Distribuidora Fogas, Rua Solimões com a Rua Canamaris, 719, Artur Maia
- Ribeiro Gás, Avenida Getúlio Vargas, 918, Alumínio