A Prefeitura de Cruzeiro do Sul publicou nesta sexta-feira, 27, a convocação nº 01/2026, referente ao Edital nº 009/2024, que trata do seletivo simplificado para cadastro de reserva e contratação temporária de profissionais para atuação na rede municipal.

O chamamento foi feito por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SemeDel), com base na homologação do resultado final divulgada no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o edital, os candidatos aprovados e classificados devem comparecer à sede da Secretaria, localizada na Rua Madre Adelgundes Becker, s/nº, bairro Miritizal, 2º Distrito, nos dias 27 de fevereiro, 2 e 3 de março, das 8h às 12h, para entrega da documentação exigida e posterior assinatura de contrato.

Nesta etapa, foram convocados Paulo Ramiro Onofre Ferreira, para o cargo de motorista de ônibus escolar na zona urbana e vilas; Maria Eugênia de Oliveira Souza, para auxiliar de transporte escolar terrestre; e Cláudia Pamponet Barbosa, para o cargo de nutricionista, também na zona urbana e vilas. As funções são consideradas estratégicas para o funcionamento da rede municipal, especialmente no que diz respeito ao transporte e à alimentação dos estudantes.

Os convocados devem apresentar documentos originais e cópias simples, incluindo identidade, CPF, título de eleitor com comprovação de regularidade, diploma ou comprovante de escolaridade exigida para a função, carteira de trabalho, PIS/PASEP, comprovante de residência atualizado, certidões negativas cíveis e criminais, além de atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício do cargo. Para o cargo de motorista, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, conforme previsto no edital.

A Secretaria também exige declaração de não acúmulo de cargo público ou, caso haja vínculo, documento que comprove a compatibilidade de carga horária dentro dos limites constitucionais. O candidato que não comparecer dentro do prazo estabelecido será considerado desistente e eliminado do processo seletivo, conforme prevê o item 9.2 do Edital nº 009/2024.

