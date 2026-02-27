O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, foi recebido na quinta-feira, 26, em Rio Branco, pelo coordenador do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Samoel Evangelista, que entregou ao gestor municipal uma homenagem em alusão aos 30 anos do Projeto no Acre.

Nos dias 19 e 20 de julho de 2025, a Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, em Mâncio Lima ,foi palco da 30ª edição do Projeto Cidadão, que reuniu mais de duas mil pessoas em busca de atendimento gratuito, digno e humanizado. Realizado em parceria entre a Prefeitura de Mâncio Lima, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o Ministério Público do Estado do Acre, a Defensoria Pública do Estado, o CEFRON/61º BIS, o Incra e o Governo do Estado, o evento celebrou três décadas de história do projeto, considerado um dos maiores mutirões de cidadania já realizados no município.

“Receber essa homenagem em nome do povo de Mâncio Lima é motivo de muita honra e gratidão. O Projeto Cidadão representa dignidade, inclusão e acesso a direitos básicos para milhares de pessoas. Nossa gestão continuará sendo parceira dessa ação tão importante, que transforma vidas e fortalece a cidadania em nosso município”, afirmou o prefeito.

Durante a solenidade, também foi entregue ao prefeito a Revista Projeto Cidadão – 30 Anos. A publicação apresenta uma jornada audiovisual profunda, capturando, por meio de registros e depoimentos, a realidade de um projeto que ultrapassa fronteiras e leva cidadania onde antes ela era invisível.