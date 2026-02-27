Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Delegacia de Plácido de Castro passou a contar com um drone para auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre. O equipamento foi entregue nesta sexta-feira (27) à equipe da unidade.

Segundo a corporação, o drone será utilizado em diligências, principalmente em áreas de difícil acesso, como zonas rurais e regiões de mata, comuns no município.

“Estamos investindo em tecnologia e equipamentos que ampliem a capacidade operacional dos nossos policiais. Esse drone será uma ferramenta estratégica para apoiar diligências, levantamentos em áreas de difícil acesso e operações que exijam maior precisão nas ações”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.

O delegado titular de Plácido de Castro, Leandro Lucas Barreto, destacou que o equipamento deve contribuir para a rotina da unidade. “O drone vai contribuir significativamente com o nosso trabalho investigativo, especialmente em áreas rurais e locais de mata, comuns na nossa região. É um recurso que proporciona mais segurança às equipes e mais eficiência nas apurações”, afirmou.

A Polícia Civil informou que o equipamento já pode ser utilizado nas próximas operações realizadas no município.

Com informações Polícia Civil