A Delegacia de Plácido de Castro passou a contar com um drone para auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre. O equipamento foi entregue nesta sexta-feira (27) à equipe da unidade.
Segundo a corporação, o drone será utilizado em diligências, principalmente em áreas de difícil acesso, como zonas rurais e regiões de mata, comuns no município.
“Estamos investindo em tecnologia e equipamentos que ampliem a capacidade operacional dos nossos policiais. Esse drone será uma ferramenta estratégica para apoiar diligências, levantamentos em áreas de difícil acesso e operações que exijam maior precisão nas ações”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.
O delegado titular de Plácido de Castro, Leandro Lucas Barreto, destacou que o equipamento deve contribuir para a rotina da unidade. “O drone vai contribuir significativamente com o nosso trabalho investigativo, especialmente em áreas rurais e locais de mata, comuns na nossa região. É um recurso que proporciona mais segurança às equipes e mais eficiência nas apurações”, afirmou.
A Polícia Civil informou que o equipamento já pode ser utilizado nas próximas operações realizadas no município.
Com informações Polícia Civil