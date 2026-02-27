Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Um homem de 21 anos, identificado por Thiago, foi preso na noite de quinta-feira, 26, pela Polícia Militar no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, com R$ 3.500 em espécie e anotações dos valores que os comerciantes locais pagam para uma facção criminosa que atua na região.

A guarnição da equipe GIRO realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Miritizal, quando o homem, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se em uma bicicleta. A equipe realizou acompanhamento tático e abordou o indivíduo, que estava com a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie, bem como anotações contendo nomes de estabelecimentos comerciais e valores, que, segundo ele mesmo, referem-se a valores coletados a título de “caixinha” de comerciantes da região, a mando da facção criminosa.

As anotações têm o nome do comércio ou do comerciante e os valores, que variam de R$ 150 a R$ 1000.

Thiago declarou ainda que havia rompido a tornozeleira de monitoração eletrônica há aproximadamente um ano. Ele recebeu voz de prisão e foi levado junto com o dinheiro e as anotações para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.