O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) liderou uma comitiva oficial da 1ª Missão Institucional de Integração e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil–Bolívia, que esteve em Plácido de Castro para uma série de encontros com empresários brasileiros e bolivianos, com foco no fortalecimento das relações comerciais e no desenvolvimento regional.

Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil–Peru, Petecão destacou que a agenda também está alinhada à ampliação das relações econômicas entre países fronteiriços da América do Sul, com atenção especial à Bolívia, que exerce papel estratégico nas conexões comerciais com o Brasil — especialmente com o Acre, por sua posição geográfica e integração logística.

A comitiva principal foi composta por 14 integrantes, entre eles o senador boliviano Freddy Castillo, o ministro Marco Antonio Oviedo, o deputado estadual Zé Adriano, além de lideranças locais, assessores parlamentares e representantes institucionais dos dois países.

A programação da missão teve início no dia 25 de fevereiro em Cobija. No dia 26, pela manhã, ocorreram encontros em Brasiléia e Epitaciolândia. À tarde, após as 15h, a comitiva seguiu para Plácido de Castro, com encerramento das atividades e pernoite em Rio Branco.

Durante a agenda em Plácido de Castro, foram realizadas reuniões com empresários locais dos dois países, tratando de temas como comércio fronteiriço, integração logística, parcerias produtivas, cooperação institucional e intercâmbio acadêmico, com destaque para a presença de estudantes brasileiros em universidades bolivianas e a necessidade de reestruturação e fortalecimento dessas instituições.

O senador Petecão destacou a importância do momento político e da integração regional.

“O mais importante é que a Bolívia vive um novo momento, com um governo que quer se aproximar do Brasil. Isso é bom para todo mundo, principalmente para quem vive na fronteira. A gente quer gerar oportunidade, comércio, emprego e desenvolvimento para o nosso povo, especialmente aqui no Acre, que tem tudo a ganhar com essa integração”, afirmou.

O senador boliviano Freddy Castillo também ressaltou o compromisso com a abertura econômica e a cooperação internacional.

“Nosso presidente abriu as fronteiras para que a Bolívia esteja no mundo e o mundo esteja na Bolívia. Queremos uma relação comercial forte com o Brasil, como países irmãos, com respeito e parceria”, declarou.

Ao final dos encontros, as lideranças avaliaram a missão como positiva e estratégica para o futuro da região de fronteira, destacando que os encaminhamentos debatidos — tanto na área comercial quanto acadêmica e institucional — criam bases concretas para uma integração mais sólida entre Brasil e Bolívia, com impactos diretos no desenvolvimento econômico e social das populações locais.