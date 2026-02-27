Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Um ônibus da empresa Transacreana tombou na noite desta quinta-feira, 26, na BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira, com vários passageiros dentro, mas ninguém morreu.

O motorista teria perdido o controle do veículo após a barra de direção ter quebrado. Houve pânico entre os passageiros, mas não há registro de feridos em estado grave.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Acre esteve no local realizando os procedimentos de segurança e apoio aos passageiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve apurar as circunstâncias do acidente. Este é o segundo ônibus da mesma empresa que tomba na BR-364.

