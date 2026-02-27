Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) disponibiliza, em Rio Branco, o serviço de envio de Carta Social com tarifa de R$ 0,01. O atendimento é realizado de forma presencial.

De acordo com as informações do serviço, a Carta Social é uma correspondência de pessoa física para pessoa física. O benefício é destinado a titulares ou dependentes do Programa Bolsa Família ou do Auxílio Brasil.

Continua depois da publicidade

Para solicitar o serviço basta apresentar o cartão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, original. Conforme orientações disponíveis na plataforma do governo federal, “caso seja documento econômico, não há exigência de apresentação de documento para este serviço”.

O peso da correspondência não pode ultrapassar 10 gramas. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou via Pix e o prazo para entrega do objeto é de até 20 dias úteis.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, no Centro de Rio Branco. O órgão responsável pelo serviço é os Correios.