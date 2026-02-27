Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, inaugurou na tarde de ontem, quinta-feira, 26, a nova Creche Municipal do Quinari, localizada no bairro Chico Paulo. A solenidade reuniu moradores, autoridades e lideranças comunitárias.

A nova unidade tem capacidade para atender aproximadamente 300 crianças nos turnos da manhã e da tarde, beneficiando mais de 150 famílias. O espaço foi planejado para ampliar o acesso à educação infantil de qualidade e oferecer mais estrutura às famílias da região.

Durante a programação de inauguração, a Prefeitura promoveu uma ação integrada no bairro, disponibilizando serviços nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura.

A iniciativa aproximou a gestão municipal da comunidade e garantiu atendimentos diretos à população.

O evento contou com a presença de vereadores do município, do deputado federal Roberto Duarte, do senador Alan Rick e do senador Márcio Bittar, autor da emenda parlamentar que possibilitou a conclusão da obra.

A creche recebeu o nome de Maria Iris Nobre Cavalcante, professora com longa trajetória na educação municipal e falecida em 2021.

A homenagem reconhece sua dedicação ao ensino e perpetua sua memória em um espaço que contribuirá diretamente para a formação de novas gerações.

Em discurso, a prefeita destacou a importância da obra para o desenvolvimento do município e afirmou que o investimento representa um avanço histórico na estrutura educacional do Quinari. “A entrega da unidade mostra o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à infância e ao fortalecimento das famílias de Senador Guiomard”, disse Rosana Gomes.