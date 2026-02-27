A movimentação nacional do Partido Social Democrático (PSD) para reorganizar sua estrutura nos estados e pavimentar uma possível candidatura própria à Presidência da República em 2026 já provoca reflexos no Acre. No estado, o presidente da legenda, senador Sérgio Petecão, antecipou que qualquer definição local estará diretamente condicionada ao projeto nacional conduzido pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (27), Petecão destacou as dificuldades do cenário político acreano e fez críticas diretas à postura do Partido Liberal (PL) no campo conservador. “Aqui é difícil, porque são poucos candidatos com estrutura, e quem está agarrado na máquina, seja da prefeitura ou do governo, sempre leva vantagem. Além disso, temos dificuldade de aliança com o PL, que tenta passar para a população que só eles são de direita, o que não corresponde à realidade. Não acredito que o Kassab vá forçar qualquer barra; a tendência é dar liberdade para cada estado decidir seu caminho”, declarou o senador.

A reportagem do O Globo aponta que o PSD tem acelerado a filiação de novos quadros e intensificado articulações regionais para fortalecer sua musculatura eleitoral. A avaliação da cúpula nacional é de que o desempenho nos estados será determinante tanto para sustentar uma candidatura própria ao Palácio do Planalto quanto para ampliar o poder de negociação da legenda em um eventual segundo turno.