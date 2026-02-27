Um bate-boca durante uma reunião do MDB na Câmara Municipal de Tarauacá, no interior do Acre, terminou em troca de acusações graves entre um vereador e a secretária municipal de Promoção Social. A confusão ocorreu na quinta-feira (26), foi registrada em vídeo e rapidamente passou a circular nas redes sociais. O desentendimento envolveu o vereador Francisco Evandro, conhecido como Totó (MDB), e a secretária municipal de Promoção Social, Cleane Monteiro Pereira.

Nas imagens, Totó aparece em pé, dirigindo-se à gestora e relembrando o período eleitoral. “Nós acreditamos na senhora, falamos que se nós ganharmos a secretária seria a senhora, porque a gente acreditava na senhora. Ganhamos, fomos vitoriosos, o MDB decidiu não fazer nenhum vereador. Nos quatro cantos da cidade que eu ando eu agradeço a senhora, que contribuiu muito com meu mandato, mas suas atitudes depois que a senhora assumiu…”, afirmou o parlamentar, antes de ser interrompido.

A secretária reagiu de forma contundente e fez acusações diretas ao vereador. “O Totó queria que eu sustentasse a família dele. O Totó queria que eu desviasse dinheiro, gasolina, pro carro dele. A cunhada do Totó recebia o Bolsa Família, a [inaudível] do Totó recebia o Bolsa Família. Vocês estão entendendo? É dinheiro público. Eu tenho responsabilidade com o meu CPF e o CPF do prefeito. Eu jamais vou aceitar uma situação dessas”, disse Cleane.

A secretária afirmou ainda que investiu recursos próprios na campanha de Totó, e que esperava ter a gratidão do parlamentar. “Agora o meu dinheiro eu investi na sua campanha, agora com dinheiro público não, vereador. Me respeite e tenha gratidão. O senhor está há um ano sem trabalhar, vereador. Você sabe que está errado. Me respeite, o seu problema é pessoal e agora eu entendo porque sua mulher não queria que o senhor fosse candidato. A partir de hoje eu vou entrar com uma ação contra você, porque você tá me tratando [inaudível]. Sou uma mulher que enfrenta um homem”, declarou.

Até o momento, não há informação oficial sobre a abertura de investigação por parte do Legislativo municipal ou de outros órgãos de controle. A secretária afirmou que pretende ingressar com ação judicial contra o vereador.

A reportagem deixa o espaço aberto para que o vereador Francisco Evandro se manifeste sobre as acusações feitas pela secretária.

Veja o vídeo: