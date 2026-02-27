J. A. F. S. da S., de 29 anos, mulher trans em situação de rua, foi vítima de agressões na noite desta quinta-feira (26), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco. O ataque, segundo relatos de moradores, teria sido caracterizado como “disciplina” imposta por integrantes de uma organização criminosa que atua na região.
Testemunhas informaram que a vítima caminhava pela via quando foi abordada por vários homens ainda não identificados. Armados com ripas de madeira, os suspeitos iniciaram as agressões em via pública. A ação teria sido determinada pelo grupo criminoso com atuação no bairro.
Para escapar, a mulher correu e conseguiu entrar em uma igreja evangélica próxima, onde pediu ajuda e foi acolhida por fiéis. Após a fuga da vítima, os agressores deixaram o local.
Ela sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Durante as agressões, teve o braço esquerdo quebrado e três dedos da mão direita fraturados ao tentar se defender dos golpes direcionados à cabeça. Também foram registrados cortes profundos no rosto e nos lábios.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por frequentadores da igreja e enviou uma equipe de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro da capital, onde permanece internada em estado estável.
A Policia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.