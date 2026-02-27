Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

J. A. F. S. da S., de 29 anos, mulher trans em situação de rua, foi vítima de agressões na noite desta quinta-feira (26), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco. O ataque, segundo relatos de moradores, teria sido caracterizado como “disciplina” imposta por integrantes de uma organização criminosa que atua na região.

Testemunhas informaram que a vítima caminhava pela via quando foi abordada por vários homens ainda não identificados. Armados com ripas de madeira, os suspeitos iniciaram as agressões em via pública. A ação teria sido determinada pelo grupo criminoso com atuação no bairro.

Continua depois da publicidade

Para escapar, a mulher correu e conseguiu entrar em uma igreja evangélica próxima, onde pediu ajuda e foi acolhida por fiéis. Após a fuga da vítima, os agressores deixaram o local.

Ela sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Durante as agressões, teve o braço esquerdo quebrado e três dedos da mão direita fraturados ao tentar se defender dos golpes direcionados à cabeça. Também foram registrados cortes profundos no rosto e nos lábios.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por frequentadores da igreja e enviou uma equipe de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro da capital, onde permanece internada em estado estável.

A Policia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.