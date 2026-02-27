Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Estudantes de pós-graduação em Direito podem se inscrever no novo processo seletivo de estágio da Procuradoria da República no Acre, unidade do Ministério Público Federal (MPF) no estado. A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento da ficha de pré-inscrição disponível no site do MPF no Acre, no período de 2 a 22 de março. Após essa etapa, o candidato precisa confirmar a inscrição até 24 de março, por meio do envio da documentação exigida. A confirmação é obrigatória, e a ausência dessa etapa impede a participação no processo seletivo.

A lista dos candidatos com inscrições confirmadas será divulgada posteriormente na página eletrônica do MPF.

A seleção será composta por prova objetiva e prova discursiva, ambas aplicadas em formato on-line, com previsão de realização no dia 12 de abril.

Para fazer a prova, o candidato deverá ter a inscrição confirmada e possuir cadastro ativo na plataforma GOV.BR. Também será obrigatório acessar o sistema de seleção do MPF até 72 horas antes da data marcada para o exame. O horário da aplicação será informado posteriormente e seguirá o horário de Brasília.

A bolsa oferecida aos estagiários de pós-graduação em Direito é de R$ 2.055,65, além de auxílio-transporte no valor de R$ 11,58 por dia efetivamente estagiado.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e integrantes de minorias étnico-raciais, incluindo populações indígenas e povos e comunidades tradicionais.

Para concorrer pelo sistema de cotas, o estudante deverá preencher e assinar a declaração específica prevista no edital.

O resultado final da seleção e a classificação dos candidatos aprovados têm previsão de divulgação em 3 de junho.

O edital completo, com conteúdo programático, requisitos e demais regras, está disponível na página do Programa de Estágio do MPF referente à unidade do Acre.

Com informações do MPF/AC