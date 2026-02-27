Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Morreu aos 73 anos o jornalista e empresário cearense José Alberto Pinto Bardawil, fundador e presidente da TV União. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (27) pela Associação Cearense de Imprensa (ACI), em nota de pesar.

“A Associação Cearense de Imprensa lamenta profundamente o falecimento de José Alberto Bardawil, fundador da TV União, pioneiro da televisão no Ceará e figura emblemática do jornalismo e da comunicação local”, diz o texto.

“Neste momento de luto, a ACI se une à família, aos amigos e aos colegas de profissão, estendendo condolências sinceras e solidariedade”, conclui o comunicado.

A causa da morte do jornalista não foi divulgada.

Em publicação nas redes sociais, a TV União Brasília informou que o velório do empresário será realizado no Campo da Esperança, na capital brasileira. Em seguida, o corpo será cremado.

“A família da TV União Brasília lamenta profundamente a perda e se solidariza com parentes e amigos neste momento de dor”, diz a nota.

Trajetória

José Alberto Bardawil nasceu em Fortaleza, em 19 de março de 1952, numa família de seis irmãos. O empresário começou sua carreira profissional no Banco Real, onde chegou ao cargo de diretoria.

Em 1988, adquiriu sua primeira licença para transmissão de televisão em canal aberto, inaugurando a TV União em Rio Branco, no Acre, como afiliada à Rede Bandeirantes.

A TV se tornou independente em 2000, e no ano seguinte foi inaugurada oficialmente uma filial em Fortaleza, vinculada à matriz da Rede União.

Em 2022, o empresário chegou a ser pré-candidato ao Senado Federal pelo PL.

