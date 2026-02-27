Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, cumpre agenda no Acre na próxima terça-feira (3) de março, em Rio Branco. A visita inclui a entrega da Infovia Acre, o lançamento do programa Centelha III e o anúncio de recursos para o Programa Mais Ciência na Escola.

Ela vai estar presente na Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio), às 9h, para participar da entrega da Infovia Acre, infraestrutura de fibra ótica de alta capacidade que interliga instituições de ensino, pesquisa, saúde e órgãos públicos, com oferta de internet de alta velocidade e compartilhamento de dados.

No local ocorre também o lançamento do Centelha III, iniciativa do MCTI voltada ao apoio a empreendedores. O programa oferece recursos financeiros, capacitação e suporte de gestão a empresas de inovação. Também será realizada mais uma edição do Finep pelo Brasil, ação que leva orientação e informações sobre fomento a empresas e instituições científicas.

A agenda segue no Instituto Federal do Acre (Ifac), onde a ministra anuncia recursos para o Programa Mais Ciência na Escola. A iniciativa prevê a instalação de laboratórios em escolas públicas de ensino fundamental e médio, além da formação de professores e inclui equipamentos como impressoras 3D e kits de robótica.