O acreano Ed Tavares, natural de Rio Branco, divulgou vídeo nas redes sociais em que pede apoio para participar de um reality show voltado a brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Morando há cerca de um ano e meio no país, ele afirma que quer representar o Acre no programa, que será realizado na Flórida. “Hoje eu vim aqui pedir a colaboração de cada um de vocês pra gente mostrar a força que o Acre tem”, declarou.

Segundo ele, o programa é considerado o maior reality show entre brasileiros nos Estados Unidos. “Vai acontecer na Flórida o maior reality show entre brasileiros nos Estados Unidos e eu vim pedir a colaboração de cada um de vocês que consigam me colocar lá dentro pra me representar o nosso estado aqui na gringa”.

Na publicação, Ed Tavares destacou a relação com o estado de origem. “Eu saí do Acre, mas o Acre nunca saiu de mim”, disse.

Ele também pediu mobilização dos acreanos nas redes sociais. “Se você é acreano raiz ou carrega esse estado no peito, preciso de você: curte, comenta ‘ACRE É GIGANTE’ e compartilha no máximo de grupos. Não é só um voto. É provar que o Norte também faz barulho na gringa”.

