A Junina Forrozeira, de Porto Acre, anunciou a temática para 2026: “Fatia da Alegria: Onde o Doce Encanta e a Tradição Floresce”. O enredo será inspirado no tradicional Festival da Melancia, evento que valoriza a agricultura local e destaca o trabalho dos produtores rurais do município.

De acordo com o coreógrafo e noivo da quadrilha, Mateus Martins, a proposta é transformar a força da produção agrícola em espetáculo junino. “A temática de 2026 traz uma história muito especial, inspirada na tradição agrícola de Porto Acre. Através da melancia, símbolo da produção local, queremos mostrar a força do trabalho dos agricultores e a beleza que nasce às margens do Rio Acre. Será um espetáculo que une cultura, identidade e alegria”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Fundada em 5 de maio de 2022, a Junina Forrozeira surgiu a partir do grupo “Forró da Melancia”, formado por amantes do forró e da cultura popular. Em pouco tempo, a quadrilha conquistou destaque no cenário estadual, alcançando o 5º lugar no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas em 2023 e o 3º lugar no II Plácido Caipira, no mesmo ano.

Atualmente, o grupo reúne cerca de 60 integrantes, entre brincantes e equipe de apoio. Os ensaios ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, na quadra da Escola Estadual Cel. José Plácido de Castro.