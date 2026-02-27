No programa Boa Conversa, os jornalistas debateram os movimentos do ex-governador Jorge Viana diante das eleições. Segundo relato no programa, ele teria afirmado que está reavaliando a candidatura ao Senado, diante da possibilidade de permanecer no governo federal, onde ocupa cargo na ApexBrasil. De acordo com os comentaristas, Viana deve conversar com o presidente Lula antes de tomar uma decisão definitiva. Apesar da indefinição pública, lideranças do PT e da federação partidária ainda o consideram pré-candidato, enquanto outros nomes, como Márcio Bittar, já estariam em movimentação nas ruas.

Assista ao vídeo:

Continua depois da publicidade

Please enable JavaScript play-rounded-fill 02:40 02:40