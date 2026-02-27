O Instituto de Terras do Acre entregou mais de 2 mil títulos as famílias de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na terceira rodada do programa Minha Terra de Papel Passado.

Ao todo, mais de R$ 16,5 milhões foram investidos com esses títulos. Em 2023, o órgão entregou mais de 800 títulos, no ano seguinte foram mais de 200 e em 2025 mais de 600 e, neste ano, mais de 300 títulos já foram entregues.

Nesta última rodada, foram entregues títulos urbanos, títulos rurais e também títulos do Programa Igreja Legal.

De acordo com o governador do Acre, Gladson Camelí, os títulos representam a entrega de cidadania e a garantia de direitos para toda a população, para diminuir as diferenças.

“Aqui são 382 títulos, tanto da zona urbana quanto da zona rural, onde vai beneficiar 382 famílias. Isso é um investimento, onde temos a parceria e eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Iteracre, em nome da Gabriela, que está nesse programa que foi criado por nós e no qual estamos distribuindo mais de 10 mil títulos pelo estado. Então, 10 mil famílias estão tendo o direito de ter a documentação da sua residência. Isso é cidadania, é valorizar as pessoas e cuidar das pessoas”, afirmou o gestor do estado.

De acordo com a vice-governadora do estado, Mailza Assis, a entrega dos títulos garante justiça social e segurança jurídica.

“É um sonho da população ter um título para chamar de seu. E nós, hoje, estaremos atendendo 382 famílias. Então, são pessoas que serão beneficiadas com o título e o governo já atendeu mais de 10 mil famílias, já entregou mais de 10 mil títulos. Isso significa muito para o que nós pretendemos e que temos como objetivo: cuidar das pessoas. E ter o título de regularização da sua terra, da sua propriedade, é fundamental para que essa segurança aconteça”, destacou.

Para a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, os números são fantásticos e mostram a importância da regularização fundiária como uma política pública no Acre.

“Isso é fantástico porque a regularização é muito mais do que um documento, ela representa dignidade para as famílias tanto da zona urbana como da rural também, e as entidades religiosas que fazem um trabalho social imensurável. E, obviamente, que esses números só são possíveis por conta da nossa equipe técnica, que vai a campo, e os parceiros como as prefeituras e principalmente o Tribunal de justiça, que tem sido um parceiro maravilhoso para regulação fundiária. E não posso esquecer dos cartórios que também tem um papel fundamental. Hoje, o título é entregue completamente gratuito e isso é um avanço que nunca aconteceu na história do Acre”, declarou.