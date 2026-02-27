Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes do Acre que desejam participar do concurso Mini Miss Brasil Mundial. A seleção contempla candidatas de 3 a 17 anos, em diferentes categorias.
De acordo com a organização, podem participar meninas nas categorias Baby, Mini, Infantil, Pré-Teen e Teen. O requisito é ser brasileira e estar dentro da faixa etária estabelecida pelo regulamento.
Em publicação nas redes sociais, a coordenação estadual anunciou, “chegou a sua vez de brilhar e representar o nosso Estado no Nacional do Mini Miss Brasil Mundial”.
Segundo a organização, o objetivo é selecionar representantes do Acre para a etapa nacional do concurso.
As interessadas ou responsáveis devem solicitar informações por meio de mensagem direta no perfil oficial do concurso @minimissac.
O concurso prevê etapa estadual e posterior participação no evento nacional, onde as candidatas representam seus estados.