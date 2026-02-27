Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, o Edital Complementar nº 11, referente ao concurso público para provimento de cargos de Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, regido pelo Edital nº 1/2023.

O documento torna pública a distribuição de vagas para nomeação e convoca candidatos classificados para manifestarem interesse nas unidades de lotação disponíveis nos campi do estado. A medida é resultado da homologação do concurso realizada anteriormente pela instituição.

Continua depois da publicidade

Foram chamados candidatos das áreas de História, Geografia e Letras/Inglês. Na área de História, devem se manifestar Carlos Eduardo Rocha Laureti (4º na ordem de nomeações, 3º na ampla concorrência) e Linda Evelyn Sousa Nascimento (5º, 4ª na ampla concorrência).

Em Geografia, os convocados são Caio Moreno Machado Aquino (5º, ampla concorrência) e Naiely de Castro Silva (6ª, ampla concorrência).

Já para Letras/Inglês, foram convocados Idelmar Vera Campos (5º), Clécio Ferreira Nunes (6º) e Enyo Douglas Soares de Souza (7º), todos pela ampla concorrência.

De acordo com o edital, todas as vagas são para regime de trabalho de 40 horas semanais. O edital estabelece que os candidatos convocados devem preencher o formulário de manifestação de interesse, indicando a ordem de preferência de lotação, assinar, digitalizar e enviar o documento para o e-mail institucional informado, no prazo de até três dias úteis a partir da data de publicação.

Caso o candidato não manifeste preferência dentro do prazo, poderá ser lotado em qualquer campus, conforme o quadro de vagas disponível para o respectivo cargo.

Confira aqui.