O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) publicou nesta sexta-feira, 27, a convocação de candidatos aprovados em dois seletivos simplificados para formação de cadastro de reserva de bolsistas que irão atuar em cursos de Educação Profissional e Tecnológica ofertados pela rede estadual.

As convocações foram oficializadas por meio dos Editais nº 02/2025 e nº 03/2025, assinados pelo presidente da instituição, Alírio Wanderley Neto.

No município de Mâncio Lima, foi convocada a candidata Maria Lecilda Gomes da Silva, classificada em 2º lugar, com nota final 40, para a função de Profissional Bolsista Docente Horista. A atuação será na área de Mediação em Sala, com carga horária total de 160 horas e período de contratação de 12 meses.

A entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso ocorrerá no CEPT CEFLORA, em Cruzeiro do Sul, localizado na Rua Paraná, nº 865, Avenida 25 de Agosto, nos dias 27 de fevereiro e 02 e 03 de março de 2026, das 8h às 12h.

Já em Rio Branco, foi convocada Elizangela Cavalcante Barbosa, classificada em 37º lugar, com nota final 59, para a função de Profissional Bolsista Docente Mensalista, na área de Assessoria Pedagógica. A carga horária é de 40 horas semanais e o período de contratação será de 24 meses.

A candidata deverá comparecer à Unidade Central do Ieptec, situada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, nas mesmas datas e horários estabelecidos para entrega de documentação.

Os convocados deverão apresentar original e cópia de documentos pessoais, diploma ou declaração exigida para o cargo, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal (cível e criminal), quitação eleitoral, comprovante de residência, conta bancária ativa, cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), além de foto 3×4 e documentação comprobatória da situação funcional.

O Ieptec reforça que o não comparecimento nas datas estipuladas pode implicar na perda da vaga, conforme previsto nos editais.