Oséias de Souza Lima, de 69 anos, foi intubado na noite desta quinta-feira (26) após ingerir uma fruta tóxica dentro de casa, na Rua São José, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco. A esposa dele, Gelzifran da Silva Lima, de 46 anos, e um adolescente de 13 anos também consumiram a fruta e precisaram de atendimento médico.

De acordo com familiares, o idoso já havia ingerido anteriormente a fruta conhecida como “trombeta-de-anjo” e não apresentou reação. Desta vez, ele encontrou o fruto no quintal de um vizinho, pediu autorização para retirá-lo e levou para casa. Os três consumiram a fruta.

Poucos minutos depois, Oséias e Gelzifran começaram a apresentar sintomas de intoxicação. Um vizinho percebeu a situação e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico. Com o agravamento do estado de saúde do idoso, que apresentava rebaixamento do nível de consciência, foi solicitado o apoio de uma equipe de suporte avançado.

Ainda na residência, Oséias apresentou delírios e perdeu a consciência. Diante do quadro, o médico plantonista do SAMU, Bryan Singui, realizou a intubação para garantir a respiração do paciente. Segundo o profissional, a substância presente na fruta pode comprometer o funcionamento do diafragma e afetar diretamente a respiração.

Gelifran apresentou vômitos, delírios, dificuldade auditiva, mal-estar, fraqueza, formigamento nas pernas e tontura. O adolescente ingeriu menor quantidade e não teve sintomas graves, mas foi encaminhado com os responsáveis ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada na emergência pediátrica para observação.

A planta responsável pela intoxicação é a Brugmansia, conhecida popularmente como trombeta-de-anjo. Utilizada como ornamental, ela possui alto potencial tóxico em todas as partes — flores, folhas e frutos.

De acordo com autoridades de saúde, a planta contém substâncias como escopolamina e atropina, que atuam no sistema nervoso central. A ingestão pode causar confusão mental, alucinações, dilatação das pupilas, taquicardia, vômitos e, em situações mais graves, convulsões e risco de morte.

A orientação é que a população evite o consumo de qualquer parte da planta e redobre a atenção quando houver exemplares em residências ou espaços públicos. Em caso de ingestão ou suspeita de intoxicação, a recomendação é procurar atendimento médico imediato.