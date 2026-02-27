Em Cruzeiro do Sul um homem identificado por Witalan foi preso na noite desta quinta-feira,26, acusado de agredir a esposa dentro do apartamento onde o casal vive, na Avenida 25 de Agosto.

No local a PM encontrou a mulher

chorando mas sem marcas pelo corpo segurando o filho do casal de 7 meses. De acordo com ela havia chegado do trabalho e em seguida teriam iniciado uma discussão, momento que ela trancou o marido no quarto para evitar maiores desentendimentos. Narra que iniciou-se uma confusão e chegaram a se empurrar mas que não houve maiores agressões. A vitima relata sofrer violência psicológica por parte do marido e queria que ele se retirasse do local.

Segundo os vizinhos a situação de desentendimentos é recorrente entre o casal. Diante da situação foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de violência doméstica e ele foi levado para a Delegacia Especializada da Mulher.