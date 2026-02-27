Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Na madrugada desta sexta-feira, 27, na Vila Campinas, na BR-364, em Cruzeiro do Sul, um homem identificado por Emersom foi preso pela Polícia Militar após bater na esposa e na própria mãe.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar. No local, a guarnição deparou-se com um aglomerado de familiares em via pública tentando conter um homem apenas de cuecas e em visível estado de embriaguez. A mãe e a esposa do acusado, mesmo com visíveis escoriações pelo corpo negaram terem sido agredidas pelo homem.

Continua depois da publicidade

Diante das informações previamente repassadas e do cenário constatado pela guarnição, a PM deu voz de prisão a Emerson,que foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.