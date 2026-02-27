Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Após a repercussão do caso de estupro coletivo envolvendo jogadores do Vasco AC, o governo do Acre se reuniu na quinta-feira (26) com a Federação Acreana de Futebol (FAF) para definir ações educativas voltadas aos clubes filiados. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e prevê atividades de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A pasta aponta que o intuito é envolver atletas na construção de um ambiente mais seguro e respeitoso às mulheres, com base nos dados de violência no Acre.

Na reunião foi decidido a realização de rodas de conversa do programa “Papo de Homem” , uma iniciativa da Semulher que aborda o tema da violência de gênero com uma linguagem direcionada ao público masculino.

A programação prevê a participação de duas equipes por semana até contemplar os 16 clubes que integram a federação. A medida busca reforçar a prevenção à violência contra a mulher no estado.

O encontro contou com a participação de representantes do Ministério Público do Estado do Acre, do presidente da FAF, Adem Araújo, e de dirigentes dos clubes.