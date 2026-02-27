Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), confirmou publicamente que deixará o comando do Estado no dia 3 de abril para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante cerimônia de posse de professores, nesta sexta-feira (27), em Rio Branco. Cameli também anunciou um evento oficial de transição, que ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco, marcando sua saída do cargo e a posse da vice-governadora Mailza Assis (PP) como nova chefe do Executivo estadual.

“Eu convido vocês para participar do evento de transição, que acontecerá no dia 3 de abril, em frente ao Palácio Rio Branco, que será uma sexta-feira onde eu poderei dizer ‘sextou’”, declarou o governador, em tom descontraído.

Com a renúncia, Mailza Assis assumirá o governo do Estado, tornando-se a primeira mulher a comandar o Acre desde a redemocratização. Gladson aproveitou o discurso para ressaltar a confiança na sucessora, destacando sua trajetória política e lealdade ao longo dos últimos anos.

“Foi minha suplente no Senado. Quando eu saí, ela deu conta. Ela é leal, me ajudou nos momentos mais difíceis, em perseguições, combatendo mentiras de gente que queria muitas vezes criar instabilidade no governo”, afirmou.

A cerimônia do dia 3 de abril deverá marcar oficialmente o início da gestão de Mailza, que deve permanecer no cargo até o fim do mandato, em dezembro de 2026. A expectativa é de que ela mantenha a continuidade das políticas públicas implementadas por Cameli, especialmente nas áreas de educação, saúde e infraestrutura.