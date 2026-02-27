Com investimento de R$ 5 milhões o Governo do Estado a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entregaram nesta sexta-feira, 27, mais de 380 títulos definitivos de terra à famílias das zonas urbana e rural do município além de instituições religiosas. A solenidade ocorreu no auditório da Escola Flodoardo Cabral e contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailsa Assis, do prefeito em exercício de Cruzeiro ,Elter Nóbrega, vereadores e as famílias contempladas, além do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior e deputado estadual,Luiz Gonzaga.

A ação integra a terceira etapa do programa Minha Terra de Papel Passado e contempla, na zona urbana, entidades religiosas e moradores dos bairros 25 de Agosto e Copacabana. Na zona rural receberam os documentos ps moradores do Quintal Agroflorestal, na Vila Santa Rosa. Ao todo, 382 famílias foram beneficiadas com a documentação definitiva de seus imóveis, garantindo segurança jurídica e o direito formal à propriedade.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou que a entrega de mais de 10 mil títulos em todo o estado. Destacou que o documento representa cidadania e redução das desigualdades.

“Estamos dando cidadania e direitos iguais para toda a população, diminuindo as diferenças. São títulos da zona urbana quanto da zona rural, beneficiando 382 famílias. Já distribuímos mais de 10 mil títulos em todo o estado. Isso é valorizar as pessoas, é cuidar das pessoas”, afirmou.

O prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Elter Nóbrega, ressaltou a importância da parceria entre município e Estado para viabilizar a regularização fundiária.

“Essa é uma conquista histórica para Cruzeiro do Sul. A titulação garante dignidade, segurança e abre portas para novos investimentos nas propriedades. A Prefeitura é parceira do Governo do Estado nesse processo, executando o projeto urbanístico e o Boletim de Cadastro Imobiliário, enquanto o Estado entra com a parte técnica. Essa união é fundamental para levar benefícios concretos à nossa população”, destacou.

Segundo a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, o investimento nesta etapa ultrapassa R$ 5 milhões no município. Entre os beneficiados, Emerson Santiago, do bairro 25 de Agosto, aguardava há 25 anos pela regularização do imóvel.

“Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus e ao nosso governador por esse trabalho. Para a gente é mais segurança na terra que a gente tem. Com esse documento, a integridade do nosso patrimônio melhora. Eu moro há 25 anos e esperava por essa documentação há todo esse tempo. É um privilégio receber esse título gratuitamente”, declarou.