O Governo do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 27, dois editais que tratam da convocação de professores aprovados em processo seletivo simplificado e em concurso público da rede estadual de ensino. As medidas foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE).

O Edital nº 095/2026 refere-se ao seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023 e convoca professores para entrega de documentos e assinatura de contrato. A convocação atende à solicitação de reposição constante em processo administrativo e contempla docentes para atuação no Centro de Estudos de Línguas (CEL), além de outras unidades em municípios como Rio Branco, Assis Brasil, Plácido de Castro, Rodrigues Alves e Sena Madureira.

Os candidatos convocados deverão apresentar uma série de documentos pessoais e comprobatórios, como identidade, CPF, título de eleitor, diploma exigido para o cargo, certidões negativas, comprovante de endereço, dados bancários e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental. As declarações exigidas estão disponíveis nos sites oficiais informados no edital. O prazo e os locais de entrega constam na publicação oficial.

Já o Edital nº 071/2026 trata da convocação de candidatos aprovados no concurso público da Educação, regido pelo Edital nº 001/2024, para inspeção médica e entrega de documentos. A convocação considera as nomeações formalizadas por meio do Decreto nº 12.610-P, de 25 de fevereiro de 2026.

Foram chamados professores para diversas áreas e localidades, incluindo Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Linguagens, Química, Educação Física, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Pedagogia/Normal Superior, tanto para zona urbana quanto rural de municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Acrelândia, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Assis Brasil e Sena Madureira.

Os candidatos deverão providenciar, às próprias expensas, uma série de exames médicos, como avaliações cardiológica, neurológica, psiquiátrica, oftalmológica, ortopédica e infectológica, além de hemograma, glicemia em jejum, audiometria, raio X de tórax e de coluna e, no caso de Professor P2, videolaringoscopia. Após a realização dos exames, os convocados deverão se apresentar à Junta Médica Oficial do Estado dentro do prazo estabelecido para emissão do atestado de sanidade e capacidade física e mental.

A entrega de documentos deverá ocorrer até as datas fixadas nos editais, nos endereços da Secretaria de Educação e Cultura em Rio Branco e nos núcleos regionais nos demais municípios. Para a posse, os candidatos precisam cumprir todas as etapas dentro do prazo máximo estabelecido, que se encerra em 30 de março de 2026.

Os editais também destacam as regras sobre acumulação de cargos públicos, conforme a Emenda Constitucional nº 138/2025, que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto constitucional.

