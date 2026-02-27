Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), afirmou nesta sexta-feira (27) que se considera um “candidato de direita” ao ser questionado sobre em quem pretende votar na próxima eleição para a Presidência da República. A declaração foi dada antes da cerimônia de posse de 735 professores efetivos da educação especial, realizada no auditório do Detran, em Rio Branco.

Perguntado diretamente sobre qual nome apoiará na disputa nacional, o governador respondeu de forma objetiva: “Eu sou direita, sou candidato de direita”.

A fala reforça o posicionamento ideológico que Gladson tem adotado em seus mandatos e ocorre em meio às articulações políticas locais para as eleições deste ano. Mais cedo, o chefe do Executivo estadual comentou sobre a possibilidade de composição com partidos de perfil conservador, como o PL, dentro da estratégia de fortalecimento do grupo governista.

O Partido Liberal tem como pré-candidato à presidente o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.