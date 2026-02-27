Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta sexta-feira (27) da entrega de 382 títulos definitivos de propriedades a moradores do município de Cruzeiro do Sul.

Gonzaga acompanhou o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnio, e demais autoridades na cerimônia de entrega dos títulos.

A ação faz parte da política do governo do Estado que visa garantir segurança jurídica e dignidade aos acreanos. Com o título, os proprietários poderão acessar linhas de créditos para investirem em suas propriedades rurais. Os títulos foram entregues a partir dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, realizados pelo Iteracre.

“Hoje entregamos 382 títulos definitivos, em Cruzeiro do Sul, garantindo segurança jurídica e dignidade para tantas famílias acreanas, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal”, disse o governador Gladson.

O deputado Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras de mandato o apoio aos produtores rurais, destacou que a entrega de títulos definitivos vai facilitar que centenas de produtores do Juruá tenham acesso a empréstimos e financiamentos, o que é importante para alavancar a produção agrícola gerando emprego e renda ao povo acreano.

“Muitos proprietários ruais não têm condições de fazerem empréstimos e financiamentos em bancos e cooperativas de créditos pela falta da documentação da terra. Agora com esses títulos o governo oferece a eles essa possibilidade. O Acre tem um grande potencial de produção e qualquer empréstimo feito para plantar se paga, pois o Acre têm o café, cacau, milho e outras culturas que têm mercado forte”, disse Gonzaga.

Por fim, o deputado parabenizou o governador Gladson, equipe de governo e órgãos parceiros por investirem na regularização fundiária.

“Quero agradecer ao governador, a toda equipe do governo e aos órgãos parceiros por acreditarem nos produtores. Isso traz dignidade e oportunidade ao homem do campo para prosperar e gerar riqueza para nosso estado”, concluiu.