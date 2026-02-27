Durante a entrega de títulos de terra em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli, falou sobre a Educação. Afirmou que nesta tarde empossará mais de 700 novos professores e técnicos e que vai distribuir kits com material escolar para estudantes da rede pública estadual.

Cameli afirmou que entregará kits também para as prefeituras darem aos estudantes. Segundo ele, até gestores municipais que fazem oposição a ele também receberão os itens.

“Quando eu sair daqui de cruzeiro, irei participar dessa posse em Rio Branco. Isso mostra o nosso compromisso também de reestruturar toda a estrutura do estado, convocando novos servidores para ajudar na administração, para ajudar no conhecimento, porque educação é vida.Nós temos que priorizar a educação, tanto das minhas autoridades, as crianças, quanto do ensino médio e o fundamental. Nós precisamos avançar cada vez mais, e não só a convocação”, relatou ele, falando no material escolar.

“ O kit escolar não será somente para os alunos da rede pública estadual. O Estado vai dar inclusive para os alunos públicos dos municípios Indeterminante se o prefeito me apoia ou não me apoia, o meu compromisso é ajudar as pessoas, cuidar das pessoas e não politizar o negócio. O kit está bem preparado, ontem mesmo eu tive a honra de ver como é que está sendo. Então desde a criança, que está no jardim, até que está no ensino fundamental, vai ter o kit escolar também”, garantiu.