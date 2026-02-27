O governador Gladson Cameli (PP) afirmou nesta sexta-feira (27) que há “90% de chance” de o Partido Liberal (PL) caminhar com o grupo governista nas eleições deste ano. A declaração foi dada antes do evento de posse de 735 professores efetivos da educação especial, realizado no auditório do Detran, em Rio Branco.

Ao lado da vice-governadora Mailza Assis (PP), apontada como pré-candidata do governo, Gladson tratou a movimentação partidária como parte de um “jogo de xadrez” típico do período pré-eleitoral.

A fala ocorreu após questionamento sobre informações divergentes envolvendo o PL. De um lado, interlocutores do prefeito Tião Bocalom (PL) afirmam que ele teria garantido, em agenda recente em Brasília, sua permanência na sigla ao menos até a divulgação de novas pesquisas. De outro, Mailza declarou mais cedo, em Cruzeiro do Sul, que o PL estaria se aproximando de sua pré-campanha.

“Não, até porque, entendam bem. Eu tenho procurado ser o maior democrata possível. A Mailza é minha candidata, como todos sabem. É candidata do governo. Então, nós estamos reestruturando. Tem sim grandes possibilidades de o PL estar conosco. Grandes, eu não estou falando de grandes em 20%, não. Estou falando de 90% de chance do PL estar caminhando conosco, como também outros partidos”, afirmou o governador.

Gladson ponderou, no entanto, que o cenário pode mudar até as convenções partidárias. “Agora será jogar o xadrez até a convenção. É jogo de xadrez. Você vai dormir tendo x partidos te acompanhando, quando acordar você não sabe se você vai estar com os mesmos partidos”, completou.

Questionada sobre a aparente contradição nas informações, Mailza evitou confronto e reforçou a estratégia de articulação política.

“Olha, a gente conversa política todos os dias. A informação que eu tenho, o nosso desejo, temos trabalhado para isso, é para que esses partidos unam o nosso projeto, o PL, o MDB e tantos outros. Então, a nossa conversa, o nosso diálogo sempre é de composição”, declarou.

A vice-governadora destacou que as tratativas envolvem não apenas o PL, mas também outras siglas que possam fortalecer a base governista. Segundo ela, o objetivo é ampliar o arco de alianças em torno do projeto político do grupo.