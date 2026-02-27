Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O governador do Acre, Gladson Cameli, e a vice-governadora Mailza Assis empossaram, nesta sexta-feira (27), 735 novos professores da Educação Especial aprovados em concurso público para recompor o quadro efetivo da Educação Básica do Estado. A solenidade ocorreu no auditório do Detran, em Rio Branco, com atos simultâneos em todos os municípios acreanos.

Do total de empossados, 707 são destinados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), nove para a área de Braile e 21 para Libras. Os profissionais possuem formação superior e especialização na área, reforçando a política de inclusão e atendimento aos estudantes com deficiência na rede estadual.

A contratação integra o maior concurso da história da educação estadual, que ofertou três mil vagas. Segundo o governo, dos 2.614 profissionais já contratados em diversas áreas da educação, o investimento anual chega a R$ 221,8 milhões, com recursos do Fundeb.

Distribuição por município

A capital, Rio Branco, concentrou o maior número de nomeações: 334 professores para AEE na zona urbana, 21 para a zona rural, além de nove docentes de Braile e 21 de Libras. Cruzeiro do Sul recebeu 133 profissionais para a zona urbana e 36 para a zona rural.

Também foram contemplados os municípios de Sena Madureira (26 AEE urbano), Tarauacá (24 urbano e 1 rural), Senador Guiomard (16 urbano e 7 rural), Feijó (23 urbano), Porto Acre (4 urbano e 19 rural), Plácido de Castro (3 urbano e 5 rural), Xapuri (13 urbano), Rodrigues Alves (4 urbano e 3 rural), Mâncio Lima (4 urbano e 1 rural), além de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

A medida, segundo o governo, garante mais professores para atender à Educação Básica, melhora o atendimento aos alunos e amplia o investimento em políticas educacionais inclusivas.

“Marco na história”, diz governador

Durante a solenidade, Gladson Cameli afirmou que a posse cumpre compromisso de campanha e representa um avanço histórico para o Estado. “Estou cumprindo com as minhas promessas. São 735 convocações referentes ao último concurso de três mil vagas. Isso é um marco na história, é colocar o Estado mais presente e tornar as escolas públicas de igualdade com as escolas particulares”, declarou.

O governador destacou ainda a entrega de kits escolares e afirmou que deixa “a estrada aberta” para a continuidade das ações. Ele mencionou que, em 34 dias, a vice-governadora assumirá o Palácio Rio Branco e dará sequência às políticas educacionais. “Cuidar das pessoas é a marca do meu governo. Sei que temos dificuldades, mas é dessa forma que vamos continuar”, afirmou.

Continuidade e prioridade

A vice-governadora Mailza Assis reforçou que a educação seguirá como prioridade da gestão. “A educação precisa sempre ser prioridade num governo e nós estamos priorizando isso. São mais de dois mil novos professores contratados. Hoje damos posse a 735 e o nosso compromisso é continuar todo o trabalho da boa educação, da boa formação e do bom acolhimento na qualidade de ensino”, disse.

Concurso inédito para a Educação Especial

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, classificou a posse como o último momento do “grande concurso da educação” e destacou o caráter inédito da seleção específica para a Educação Especial. Segundo ele, embora o Acre tenha iniciado experiências de inclusão ainda na década de 1970, com a criação da Escola Dom Bosco, esta é a primeira vez que o Estado realiza concurso efetivo para professores da Educação Especial com nível superior e especialização.

“Pela primeira vez na história, há um concurso efetivo para a educação especial. O governo olha para essa política garantindo educação inclusiva, equidade na formação e assegurando direitos aos estudantes que necessitam de apoio diferenciado”, afirmou.

“Uma grande vitória”, diz nova professora

Entre os empossados está Joyce de Moura Bernardino, que atuava como assistente de creche na rede municipal de Rio Branco desde 2017. Professora desde 1997, ela conta que retornou à educação após um período fora da área e celebrou a conquista.

“Não foi fácil. Eu batalhei muito, estudei muito e está sendo uma grande vitória. Sou professora da educação especial”, disse.

Joyce também destacou a importância do concurso específico para o setor. “É uma área que estava muito carente e, pela primeira vez, foi feito um concurso porque não existia. Vai melhorar muito para toda a população”, concluiu.

