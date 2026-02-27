Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta sexta-feira (27) um homem identificado pelas iniciais J.B.S., que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas, de 9 e 12 anos. A captura ocorreu em Rio Branco.

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Acrelândia, os crimes teriam sido cometidos em 2025, no município. Após a expedição do mandado de prisão, o suspeito passou à condição de foragido.

As diligências levaram à localização do acusado na Fundação Hospitalar do Acre, na capital. No local, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial.

A delegada Jade Dene destacou o trabalho da equipe. “A prisão é resultado do trabalho contínuo de investigação e monitoramento realizado pela delegacia local, que atuou para garantir o cumprimento da ordem judicial e a responsabilização do investigado”, afirmou.

