Os espaços culturais de Rio Branco terão um fim de semana movimentado, com opções que vão do cinema ao teatro, passando por feira criativa, espetáculo circense e exibição de produção regional. A programação começa ainda na sexta-feira (27) e segue até domingo (1º), com atividades gratuitas e pagas.

Sexta-feira (27)

A sexta começa com a Feira de Economia Criativa e Circular, na Praça dos Povos da Floresta, no Centro da capital. O evento, que iniciou na quarta-feira (25), encerra nesta sexta, das 8h às 18h, reunindo expositores, artesanato, gastronomia e iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Ao longo do dia, espaços culturais da cidade recebem programação variada, com cursos de informática, atividades esportivas e musicais e sessão de cinema.

À noite, a agenda cultural destaca o espetáculo “No Buraco”, da Cia Tanto de Lá Quanto de Cá, que será apresentado às 19h30 no Memorial dos Autonomistas. A peça aborda a realidade do sistema prisional brasileiro sob a perspectiva de um jovem da periferia injustamente condenado, refletindo sobre desumanização e violência no ambiente carcerário.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Para quem prefere cinema, o Cine Araújo, no Via Verde Shopping, oferece ingressos promocionais a R$ 12 para filmes selecionados em salas convencionais. Entre as sessões desta sexta estão:

• A Empregada: 18h15 e 21h15

• Pânico 7: 18h, 19h30, 20h30, 21h e 22h

• Zootopia 2: 19h25

Sábado (28)

No sábado, a programação começa com cinema regional. O curta-metragem acreano “Minha pele preta em terra verde” será exibido na Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública, valorizando a produção audiovisual local.

À noite, às 19h, a Usina de Arte João Donato recebe o espetáculo circense “Encantar – A história de um voo tecido no tempo”, do grupo acreano Acrobartes. A performance mistura tecido acrobático, dança e diferentes linguagens artísticas, com foco na estética e na magia da arte circense.

Domingo (1º de março)

A programação se encerra no domingo com nova apresentação de “Encantar – A história de um voo tecido no tempo”, novamente às 19h, na Usina de Arte João Donato, oferecendo mais uma oportunidade para o público conferir o espetáculo.

Com opções que vão do entretenimento comercial ao fortalecimento da cultura local, o fim de semana em Rio Branco oferece alternativas para diferentes públicos e bolsos.