A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e com apoio das Secretarias de Cultura e Turismo, publicou nesta sexta-feira, 27, o Edital de Chamada Pública nº 001/2026, que institui o Projeto Hospeda Alto Acre. A iniciativa tem como objetivo realizar o mapeamento, credenciamento e divulgação institucional de meios de hospedagem no município e na região do Alto Acre.

De acordo com o edital, o chamamento busca cadastrar hospedagens formais e alternativas para atender visitantes, turistas, artistas e equipes técnicas durante eventos culturais, turísticos e esportivos, com destaque para o Circuito Country, programado para ocorrer entre os dias 25 de abril e 3 de maio de 2026.

A Prefeitura esclarece que o edital tem caráter exclusivamente cadastral e informativo, não havendo transferência de recursos. A participação no processo não gera direito automático à contratação, nem estabelece vínculo contratual com o poder público. Eventuais contratações futuras, caso necessárias, dependerão de procedimentos específicos previstos na legislação.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que possuam imóveis localizados em Epitaciolândia ou em municípios da região do Alto Acre e que atendam a critérios mínimos de qualidade, segurança e atendimento. Entre as exigências estão a oferta de ambiente limpo e confortável, estrutura básica adequada, banheiros em boas condições, portas e fechaduras em funcionamento, além de disponibilidade para períodos de maior demanda, como shows, feiras e eventos oficiais.

As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Secretaria de Turismo, localizada na BR-317, km 01, bairro Aeroporto, nº 706, ou de forma online, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura. O período de inscrição segue até o fim de março, conforme cronograma divulgado no edital. O resultado final está previsto para o dia 23 de março de 2026 e será comunicado por e-mail aos inscritos, além de publicação nos canais oficiais do município.

Para participar, os interessados devem apresentar ficha de inscrição preenchida, comprovante de endereço do imóvel, alvará de funcionamento (quando aplicável) e fotografias do local. Também será necessário informar dados do responsável, tipo de hospedagem, capacidade de acomodação, descrição da estrutura e valor médio da diária.

O edital reforça que a responsabilidade pelos serviços ofertados é integralmente dos prestadores cadastrados. À Prefeitura cabe apenas a função de divulgação informativa e institucional das opções de hospedagem, com o objetivo de facilitar o acesso dos visitantes durante períodos de grande fluxo no município.

O projeto terá execução prevista de 60 dias, abrangendo planejamento, realização dos eventos e posterior avaliação.