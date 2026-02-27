Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Porto de Santana, localizado no estado do Amapá, teve parte de sua estrutura concedida à iniciativa privada em leilão realizado na tarde desta quarta-feira (26). O terminal MCP01 (Píer 2) foi arrematado pela empresa CS Infra, de São Paulo, que deverá investir R$ 170 milhões na ampliação e modernização da área portuária amapaense.

O leilão, promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, ocorreu na B3, em São Paulo. Atualmente, o Porto de Santana é administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA), empresa municipal do Amapá.

Ao acompanhar o pregão na capital paulista, o prefeito de Santana, Bala Rocha, destacou a relevância estratégica do porto amapaense. “O leilão foi concluído com sucesso. Uma empresa de São Paulo arrematou, demonstrando que o Porto de Santana é importante para o maior centro financeiro do Brasil”, afirmou.

Com a ampliação do Píer 2, o terminal no Amapá passará a ter capacidade para receber navios da classe Panamax, com potencial de transporte entre 60 mil e 80 mil toneladas. Também será instalado um novo shiploader — equipamento de esteira para carregamento de navios — com capacidade mínima de 1,5 mil toneladas por hora.

A CS Infra assumiu ainda o compromisso de realizar reforço estrutural no píer, além de promover melhorias na infraestrutura, na sinalização aquaviária do canal e na iluminação do terminal, o que permitirá operações 24 horas por dia no Porto de Santana, fortalecendo a logística portuária do Amapá.