O Batalhão de Operações Especiais, o Bope, da Polícia Militar do Estado do Acre, (PMAC) foi homenageado nesta sexta-feira, 27, pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em sessão solene requerida pelo deputado Eduardo Ribeiro, presidente da Casa na cerimônia. Este ano, o Bope comemora 30 anos como uma instituição imprescindível no combate ao crime, principalmente, em operações que exigem medidas de alto risco. O requerimento nº 17/2026, foi assinado pelo deputado Eduardo Ribeiro.

A história do Bope remonta à Companhia de Operações Especiais, COE, que começou suas atividades em 1990, quando passou a funcionar no Quartel do Comando-Geral da PM por determinação do então comandante-geral, coronel Aureliano Paschoal. Inicialmente, a companhia contava com efetivo de 42 policiais militares. Seu primeiro comandante foi o então capitão Sebastião Mendes da Costa.

Nos anos de 2010, após uma reestruturação, a COE passou a integrar o recém-criado Batalhão de Operações Especiais, ao lado das Companhias de Choque e Florestal, subordinado diretamente ao diretor-operacional da Polícia Militar. Então, o Bope consolidou-se como uma unidade de pronto-emprego e tropa de elite da corporação, especializada em ocorrências de alto risco e situações que exigem preparo técnico e tático diferenciado. Hoje conta com 153 policiais em cinco companhias distintas.

Ao abrir oficialmente a sessão, o deputado Eduardo Ribeiro lembrou que o Bope é uma tropa formada por homens e mulheres “que escolheram estar na linha de frente quando o risco é maior”.

“Cada integrante que vestiu e que veste essa farda assumiu uma missão que exige preparo físico, resistência emocional e lealdade à Constituição e à sociedade”, pontuou o parlamentar.

“Ao longo desses 30 anos, o Bope esteve presente em momentos decisivos da Segurança Pública do nosso estado, atuando com rigor técnico e com consciência institucional. Porque força, quando não é guiada pela lei, não serve à democracia. e o que marca a trajetória dessa unidade é justamente respeito às normas, à hierarquia e à preservação da vida”, ressaltou Eduardo Ribeiro.

Ainda nas palavras do parlamentar, “a população, muitas vezes, enxerga apenas o resultado final da operação, mas por trás de cada ação sucedida, existe treinamento contínuo, planejamento estratégico, renúncias pessoais e famílias que também compartilham do peso dessa missão. De modo que valorizar o Bope é reconhecer o esforço coletivo da Polícia Militar do Estado do Acre”.

De Cruzeiro do Sul, por meio de um vídeo, o deputado Pedro Longo também enviou felicitações aos integrantes do Bope, desde a sede da companhia especial no Vale do Juruá. “Registro a minha admiração por essa unidade especializada e o meu reconhecimento pelos grandes serviços prestados ao nosso estado do Acre e à nossa sociedade”, resumiu o parlamentar.

O comandante do Bope, tenente-coronel Felipe Antônio de Araújo Rodrigues, lembrou do esforço que é ser integrante do Bope. “Este reconhecimento [da Assembleia] traz um afago a cada policial militar. E quero agradecer em nome do Batalhão”.

“É acima de tudo um misto de orgulho e reverência. Hoje não comemoramos apenas o transcurso de uma data no calendário, mas celebramos 30 anos de uma linhagem de homens e mulheres que escolheram o caminho mais difícil para que a sociedade pudesse caminhar em paz”, destacou o comandante da tropa especial da Polícia Militar do Acre.

O deputado federal Coronel Ulysses pediu um minuto de silêncio em homenagem aos praças e oficiais do Bope que já faleceram, e mencionou avanços. Entre eles “melhores armamentos, equipamentos, viaturas, treinamentos e a melhor capacitação, incluindo treinamento nos Estados Unidos e na França”.

Participaram da solenidade, oficiais e praças da Polícia Militar. O governador Gladson Cameli foi representado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto. O subcomandante da Polícia Militar, coronel Kleison Albuquerque, levou uma mensagem de felicitações da coronel Marta Renata Freitas, comandante-geral da PM. Ex-comandantes da Instituição, entre os quais os coronéis Rômulo Modesto, também se fizeram presentes. Modesto foi amplamente elogiado pelos demais oficiais, por seus bons préstimos como comandante do batalhão especial.

O desembargador Samoel Evangelista representou o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a Defensoria Pública Geral foi representada pela defensora-geral Juliana Marques. Já o inspetor Paulo Alves, chefe do núcleo da PRF, representou o superintendente da PRF no Acre, Henzo Albuquerque.

