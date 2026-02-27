Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Cumprindo agenda de entrega de títulos de terra em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli, disse que a aliança com o MDB, para apoio à Mailza na campanha ao governo do Estado, está certa e segura.

“O MDB já está com a perna, os dois braços, as duas pernas e o corpo inteiro já nessa aliança”, declarou ele ao lado de Mailza.

Cameli, Mailza e outros políticos participam, em Cruzeiro do Sul, da entrega de mais de 350 títulos definitivos para moradores das zonas urbana e rural, na Escola Flodoardo Cabral.