Enquanto a empresa Transacreana culpa as condições da Br 364 pelo acidente do ônibus que tombou na Br 364 noite desta quinta-feira, 26, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DNIT, cita falha mecânica do veículo.
O acidente ocorreu por volta das 21h e veículo havia saído às 7 da manhã de Cruzeiro do Sul em uma viagem de quase 20 horas para Rio Branco.Alguns passageiros foram encaminhados para o Hospital de Sena e dois para a capital.
O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, afirma que a barra de direção do ônibus quebrou. “ Não tinha buraco, não tinha nada. Foi a barra de direção do ônibus que quebrou e aí aconteceu o acidente. Isso aí não é problema nosso. Foi um acidente que aconteceu porque o carro deles quebrou e aí tombou. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas aí foi um problema que houve do equipamento do ônibus”, concluiu Araújo.