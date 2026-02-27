Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Dois adolescentes, de 10 e 12 anos, morreram após um deslizamento de terra na comunidade Lírios do Vale, às margens do Rio Uaicurapá, na zona rural de Parintins. A tragédia ocorreu nesta quinta-feira (26).

Segundo moradores da região, os garotos estavam pescando quando começou a chover. Ao tentarem buscar um local seguro em terra firme, foram atingidos pelo deslizamento.

Uma das vítimas foi encontrada após moradores avistarem parte do corpo sob a terra. O outro adolescente foi localizado em seguida, também soterrado.

A área integra o ecossistema ribeirinho e, de acordo com relatos, vinha sofrendo com a saturação do solo devido às fortes chuvas, o que pode ter provocado o desmoronamento.