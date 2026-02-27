Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O nível do Rio Acre apresentou nova redução na manhã desta sexta-feira (27), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.

De acordo com a medição realizada às 5h22, o manancial marcou 8,10 metros, mantendo tendência de vazante. O volume está bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e distante também da cota de transbordo, que é de 14 metros.

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva registrado na capital acreana foi de 1,60 milímetro, índice considerado baixo e que contribui para a estabilidade e recuo do nível do rio.