Uma tragédia abalou a região do Alto Rio Envira nesta semana. O corpo do jovem Ivaniiso Araújo Brandão, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (26), foi localizado nesta sexta-feira (27) pelas equipes de resgate no Rio Paranã do Ouro, em Feijó.

O acidente ocorreu após uma colisão entre duas canoas. Com o impacto, Ivaniiso caiu nas águas e não foi mais visto. Desde o momento do ocorrido, moradores da localidade acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou varreduras imediatas na calha do rio e em áreas próximas.

Familiares e ribeirinhos acompanharam as buscas durante todo o período. Após a localização, o corpo foi retirado do rio e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais e posterior liberação para a família.

As circunstâncias que levaram à colisão entre as duas embarcações ainda não foram esclarecidas e as causas do acidente seguem sendo apuradas pelos órgãos responsáveis.

A prefeitura de Feijó manifestou pesar pela morte do jovem e prestou solidariedade à família da vítima.

Com informações da TV Feijó