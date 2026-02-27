Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O resultado preliminar dos artesãos pré-selecionados para representar o Acre no 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, que ocorre de 1º a 5 de abril, em Brasília (DF), foi divulgado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o secretário Marcelo Messias houve um crescimento do setor nos últimos anos e foram realizadas centenas de cadastros de artesãos na capital e em municípios do interior.

“Participamos de importantes feiras nacionais que integram o calendário do Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB; e o faturamento na Casa do Artesanato Acreano passou de R$ 174 mil, em 2024, para mais de R$ 400 mil, em 2025”, afirmou.

Os candidatos podem apresentar recurso entre os dias 2 e 4 de março. A análise ocorre no dia 5, e o resultado definitivo será publicado em 6 de março, também no Diário Oficial.

Resultado preliminar:

1º – Rodney Paiva Ramos

Desclassificado – Maqueson Pereira da Silva

3º – Márcia Silvia de Lima

4º – Antônio Kleder Bezerra Silva

5º – José Rodrigues de Araújo

6º – Maria Barroso Moreira

7º – Assavaj – Associação de Artesãos do Vale do Juruá

8º – Vanusa da Silva Lima

9º – Francisco Ramalho Rodrigues

