A influenciadora acreana Raquel Albuquerque, conhecida nas redes sociais como “menina das vagas”, publicou nesta sexta-feira (27) um vídeo criticando o horário previsto para a aplicação da prova do concurso do IBGE no Acre. No relato, ela questiona o que classificou como falta de respeito com os candidatos do estado, especialmente por conta do fuso horário e das dificuldades de deslocamento nas primeiras horas da manhã.

Logo no início do vídeo, Raquel chama a atenção para a data da prova e para o horário previsto aos candidatos acreanos. “Você sabia que domingo nós temos a prova do Concurso Nacional do IBGE? Isso mesmo. Mas parece que o IBGE ou esqueceu, ou não estudou Geografia, ou não sabe que o Acre existe. Um instituto de pesquisa que é responsável por aferir os seus horários e nos instruir sobre ele, simplesmente ignorou a realidade do Acre. Um concurso que terá como nossa realidade um portão que abrirá às quatro e meia da manhã, fechará às cinco e meia, e uma prova que começa às seis horas da manhã. É inadmissível”, destacou.

A influenciadora também levanta questionamentos sobre a logística enfrentada pelos candidatos, especialmente em relação ao transporte público e aos custos com deslocamento.

“Você vai prestar esse concurso? Quantas pessoas você conhece que irão prestar? Quantas não farão no seu bairro? Você sabia que esse horário os ônibus ainda não circulam? Será que todas as pessoas, todos os participantes têm um dinheiro para pegar o Uber? Será que teremos Uber suficiente nesse horário? E quanto a galera que irá trabalhar e tem que chegar no local de prova uma hora antes? Turma, isso não é uma questão política, é uma questão de respeito. Respeito com os concurseiros, respeito com a população, respeito com o todo”, salientou.

Ao longo do vídeo, Raquel afirma que o problema não é recente e diz que já aborda o tema desde 2019, citando situações semelhantes em outras avaliações aplicadas no estado.

“Mas já que eu falei em política, você já ouviu algum político falando sobre esse assunto? Eu falo disso desde 2019 e para evitar complicações, o IBGE não colocou o horário das provas no edital. Se você abrir agora, você não vai encontrar. Ele fala que você tem que acessar o seu cartão de prova, sendo que nós que não estamos inscritos, não temos, mas eu tenho cartão de prova de vários participantes que falam que tem que estar no horário às 4h30 da manhã”, finalizou.

