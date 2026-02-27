Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, Unidade Cruzeiro do Sul (CMDPII/CZS), conquistou R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). O recurso será destinado à implantação de um Laboratório de Informática na escola.

A unidade é vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e à Secretaria de Estado de Educação (SEE). A premiação foi entregue em cerimônia realizada em São Paulo. O capitão José Corrêa, gestor da escola, representou a comunidade escolar ao lado do aluno Luís Filipe Martins da Silva, da 3ª série do Ensino Médio, medalhista na competição.

Continua depois da publicidade

Segundo a direção, o valor de R$ 100 mil será aplicado na criação do Laboratório de Informática da unidade em Cruzeiro do Sul, com objetivo de ampliar a infraestrutura pedagógica e fortalecer o desempenho acadêmico dos alunos.

O colégio conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e quatro de bronze. A preparação incluiu aulas direcionadas, revisões e oficinas voltadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico.

“Temos acompanhado de perto a evolução da unidade, e os resultados mostram claramente o salto de qualidade que a escola alcançou na área educacional. Isso não acontece por acaso. O que vemos em Cruzeiro do Sul é educação pública de qualidade, com disciplina, gestão eficiente e foco em resultados. E isso nos enche de orgulho, porque estamos formando cidadãos preparados para servir e desenvolver o nosso estado”, afirmou o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos.

O estudante Luís Filipe definiu a olimpíada como “investimento” e ressaltou a importância da educação financeira. “A principal recompensa foi o conhecimento adquirido, que levarei para a vida”, afirmou. Ele também agradeceu à professora Ellen Cristina pelo apoio na preparação.

Segundo a direção, o valor de R$ 100 mil será aplicado na criação do Laboratório de Informática da unidade em Cruzeiro do Sul, com objetivo de ampliar a infraestrutura pedagógica e fortalecer o desempenho acadêmico dos alunos.

Com informações Agência de Notícias