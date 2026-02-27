Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou, nesta sexta-feira (27), novos editais de convocação para matrícula de candidatos sorteados e também de estudantes classificados na lista de espera para preenchimento de vagas remanescentes no ano letivo de 2026.

As chamadas contemplam turmas desde o Pré II da Educação Infantil até a 2ª série do Ensino Médio, incluindo vagas abertas em razão de desistências ou não comparecimento à matrícula.

Os responsáveis devem consultar a relação de convocados no portal oficial para verificar se o nome do estudante foi selecionado.

Para garantir a vaga, é obrigatório cumprir todas as etapas dentro dos prazos estabelecidos. A documentação deve ser enviada de forma digitalizada para o e-mail da secretaria até o dia 2 de março de 2026, com o assunto contendo o nome do candidato e a série, além do preenchimento do formulário eletrônico de pré-matrícula disponível online até a mesma data.

A oficialização ocorrerá presencialmente nos dias 4 e 5 de março de 2026, das 7h30 às 11h30, na Secretaria Escolar do CAp, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, quando um dos responsáveis legais deverá comparecer para assinatura e entrega dos documentos exigidos.

Documentos necessários

Em relação à documentação, todos os candidatos convocados, independentemente da série, devem apresentar os documentos básicos de identificação, como certidão de nascimento, documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, três fotos 3×4 recentes, formulário de pré-matrícula e comprovante de inscrição no CadÚnico, quando se tratar de beneficiário de programa social.

Para o Pré II da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental, além dessa documentação comum, é exigida a carteira de vacinação e o relatório de desempenho de 2025, caso o estudante tenha cursado a etapa anterior.

No caso do 4º ano do Ensino Fundamental, acrescenta-se a obrigatoriedade do histórico escolar original conferido e carimbado pelo órgão competente ou, provisoriamente, declaração de conclusão da série anterior referente ao ano letivo de 2025, sem pendências.

Já para os estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, é obrigatória a apresentação do histórico escolar original ou declaração de conclusão de 2025 sem pendências, sendo que, para ingresso na 2ª série do Ensino Médio, deve ser apresentado também o histórico completo do Ensino Fundamental.

No caso específico da 2ª série do Ensino Médio, também é obrigatória a apresentação do histórico completo do Ensino Fundamental.

A direção do colégio alerta que a ausência de qualquer documento exigido ou o descumprimento dos prazos estabelecidos, tanto na etapa digital quanto na presencial, implicará perda automática da vaga.