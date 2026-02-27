Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Um levantamento sobre o índice de governismo no Senado Federal mostra que os três representantes do Acre mantêm maioria de votos alinhados às orientações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados são do Radar da Transparência e foram coletados pelo ac24horas nesta terça-feira (24).

De acordo com os dados, o senador Sérgio Petecão (PSD) apresenta o maior percentual de alinhamento entre os acreanos, com 94% das votações acompanhando a posição do líder do governo. O índice o coloca como o parlamentar do estado mais alinhado ao Palácio do Planalto no período analisado.

Continua depois da publicidade

Em seguida aparece Alan Rick (Republicanos), com 69% de votos em consonância com a orientação governista. Já o senador Márcio Bittar (PL) registra 59% de alinhamento, também com maioria das votações acompanhando o governo.

O índice de governismo é calculado com base nas votações em que o parlamentar seguiu ou não a orientação oficial do líder do governo. Quando o voto coincide com a posição indicada (seja “sim” ou “não”), o percentual aumenta; qualquer posicionamento diferente, incluindo voto contrário, abstenção ou ausência, reduz o índice.

Os números indicam que, no período analisado, os três senadores acreanos votaram mais vezes com o governo do que contra, ainda que em níveis distintos de alinhamento político.