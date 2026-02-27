Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Neste sábado, 28, Cruzeiro do Sul vai sediar o Body Monster Fight -BMF,um evento de artes marciais mistas (MMA) e esportes de combate, no Ginásio Jader Machado, a partir das 20h com 12 lutas. Atletas de três Estados se enfrentarão.

Entre os 24 lutadores, 9 atletas são de Cruzeiro do Sul e outros são de Rio Branco. Há também participantes de Porto Velho, em Rondônia e de Ipixuna no Amazonas. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 60 se for na área vip.

Um dos lutadores, Javali, gravou um vídeo em que aparece com uma machadinha na mão e o que parece ser uma réplica de arma de fogo na cintura. Ele, que é de Cruzeiro,desafia o adversário, Diemes, de Tarauacá.

“Fala galera de Cruzeiro do Sul, quem fala aqui é o Atleta Javali.

Vou mandar um recado para o meu adversário.Que eu estou preparado e estou querendo guerra.Vou ver se ele é tudo isso mesmo que ele está falando”.

Veja o vídeo: